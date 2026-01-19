Lastre d’amianto abbandonate | È un incubo

Recentemente, nella frazione Cascina Emanuela, sono state rinvenute lastre di amianto abbandonate in un’area rurale. La presenza di materiali pericolosi come questi rappresenta un rischio per la salute e l’ambiente. È importante segnalare prontamente situazioni di questo tipo alle autorità competenti per garantire un intervento tempestivo e corretto smaltimento. La gestione dei rifiuti pericolosi richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti.

Lastre d’amianto frantumate in mezzo alla campagna. Il nuovo allarme arriva dalla frazione Cascina Emanuela, dove si segnala un abbandono di rifiuti pericolosi in mezzo al verde. L’autore della segnalazione è Daniele Pasi, titolare della pagina Facebook ’Area verde delle tre cascine’, che ha inviato una Pec a numerosi destinatari, tra polizia locale, carabinieri, Arpa, Comune, sindaco e Parco Groane. "La zona è la stessa interessata dal precedente scarico di eternit al confine con Saronno Sud. Ho provveduto a evidenziare con strisce segnaletiche bianco e rosse i vari cumuli che ho individuato e l’intera area che è gravemente compromessa", scrive Pasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno individuato e denunciato un imprenditore per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento-amianto ai margini di un bosco. L’indagine ha evidenziato un grave episodio di gestione illecita di rifiuti, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme ambientali per la tutela del territorio e della salute pubblica.

