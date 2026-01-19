L’associazione romana Calibro riceve un milione di euro dal Fondo per il diritto di prestito pubblico

Calibro, la Confederazione Autrici e Autori del Libro con sede a Roma, ha ottenuto di recente dal Ministero della Cultura la quota di circa un milione di euro dal Fondo per il diritto di prestito pubblico, relativa all'anno 2025. Si tratta di un riconoscimento importante non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche perché premia l'associazione come entità maggiormente rappresentativa per gli autori e le autrici di opere a stampa (scrittori, traduttori, illustratori, fumettisti). Fabio Galimberti, presidente di Calibro, ha espresso gioia e senso di responsabilità per questa conquista. Cos'è il Fondo per il diritto di prestito pubblico.

