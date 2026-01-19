Lars Klingbeil contro i dazi di Trump | l’Europa deve fermare il ricatto economico

Lars Klingbeil, vicecancelliere e ministro delle Finanze tedesco, ha sottolineato l'importanza per l’Europa di reagire con determinazione alle misure commerciali statunitensi. In particolare, ha evidenziato come i dazi di Donald Trump rappresentino un vero e proprio “ricatto economico” che richiede una risposta coordinata e decisa da parte dell’Unione Europea.

Il vicecancelliere e Ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, ha lanciato un avvertimento chiaro: l' Unione europea deve rispondere con fermezza al "ricatto economico" del presidente statunitense Donald Trump. Klingbeil, durante un incontro con la stampa, ha sottolineato che l'Europa ha ormai raggiunto il limite della tolleranza. Il ministro, inoltre, esorta le istituzioni di Bruxelles a utilizzare ogni strumento di ritorsione previsto dalle norme comunitarie per contrastare le minacce americane. Proposto lo Strumento Anti-Coercizione contro gli Stati Uniti. Il fulcro della questione riguarda le recenti dichiarazioni di Trump, in cui esprime l'intenzione di imporre dazi supplementari del 10% sulle merci europee.

La premier danese Frederiksen ha affermato che l'Europa non si lascerà intimidire dai ricatti, sottolineando l'unità del continente di fronte alle pressioni esterne. Un messaggio che ribadisce la determinazione dell'Unione Europea a mantenere la coesione e la stabilità, evidenziando l'importanza di un fronte compatto nelle sfide internazionali. L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei, nuovi dazi «finché non c’è accordo per comprarla»

Donald Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi su alcuni paesi europei, tra cui non figura l'Italia, come misura legata alla Groenlandia. La decisione si inserisce in un contesto di negoziati e tensioni commerciali, con l'obiettivo di spingere verso un accordo sulla vendita dell'isola. Questa mossa rappresenta l'ultimo episodio di una strategia di pressione economica legata a questioni geopolitiche e commerciali.

L'Unione europea dovrebbe utilizzare gli strumenti a sua disposizione contro il "ricatto economico" di Trump, ha dichiarato lunedì il vicecancelliere e ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil. Si valuta il ricorso allo Strumento anti-coercizione #EuropeNew - facebook.com facebook

Il ministro delle Finanze e vicecancelliere tedesco, Lars Klingbeil, sui dazi annunciati da Trump: “La Germania tenderà sempre la mano agli Stati Uniti per trovare soluzioni comuni, ma non ci lasceremo ricattare e ci sarà una risposta europea”. x.com

