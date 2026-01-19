Lang va via | pronte le visite mediche

Noa Lang si prepara a lasciare il Napoli per trasferirsi al Galatasaray. Le visite mediche sono state già organizzate e l’accordo tra le parti sembra imminente, con l’obiettivo di formalizzare l’operazione entro giovedì. La cessione dell’esterno olandese rappresenta un passo importante sia per il club turco che per il Napoli, che si appresta a salutare un giocatore chiave.

La trattativa tra il club turco e il Napoli è ormai alle battute finali. Dopo giorni di contatti e confronti, le parti hanno trovato un’intesa di massima e anche il calciatore ha dato il suo via libera al trasferimento. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli burocratici, ma la strada sembra ormai tracciata. Lang non è riuscito a imporsi con continuità in maglia azzurra e la sua partenza permetterà al Napoli di liberare spazio in rosa e di concentrarsi su nuovi obiettivi di mercato. La società è già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni. Il Galatasaray, invece, crede molto nelle qualità dell’olandese e lo considera un rinforzo importante per aumentare fantasia e velocità sulle fasce.🔗 Leggi su Dailynews24.it

