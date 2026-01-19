Lang chiave del mercato | Galatasaray e Roma in corsa

Il mercato di gennaio del Napoli si concentra su un nome chiave: sia Galatasaray che Roma sono in corsa per un possibile trasferimento. La situazione attuale vede le due squadre interessate a un giocatore che potrebbe influenzare gli equilibri di metà stagione. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane, mentre il club partenopeo valuta le migliori strategie per rinforzare la rosa in vista del prosieguo della stagione.

Il mercato di gennaio del Napoli ruota attorno a un nome preciso. Secondo il Corriere dello Sport, il vero snodo delle operazioni invernali è Noa Lang, l’uomo con più richieste concrete e l’unico in grado di sbloccare una strategia obbligata: vendere prima di acquistare. La valutazione fissata dal club è chiara e non negoziabile. “Valutazione: 27 milioni di euro, la base fissa dell’investimento estivo del Napoli.” Da qui partono i dialoghi, soprattutto con il Galatasaray, che resta il club più attivo e determinato. I turchi spingono per una formula precisa: “Ma l’idea del Galatasaray, molto interessato e pronto ad accelerare e definire, è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni+30. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Lang al Galatasaray e Lucca verso Nottingham: mercato vivo

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…

Mercato Napoli, Lang e Lucca in uscita. En-Nesyri: si decide - Altri forfait contro il Sassuolo e un’emergenza insostenibile da curare sul mercato nonostante il saldo zero, Conte invoca rinforzi: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it