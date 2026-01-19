Lang all' addio Lucca quasi Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League con diverse assenze, mentre il mercato si muove: l'olandese ha concluso l’accordo con il Galatasaray e il centravanti valuta il Nottingham Forest. Manna punta su En-Nesyri, e domani si gioca una partita decisiva a Copenaghen per il percorso europeo del club. Questi eventi segnano un momento importante nel panorama calcistico internazionale, tra trasferimenti e impegni cruciali.

In tempi di social, ogni novità fa rumore. E la scelta di Noa Lang di cambiare, proprio ieri sera, l’immagine del profilo, sembra tanto una rivelazione sul futuro. Sì, l’olandese è davvero al passo d’addio. Napoli e Galatasaray avrebbero trovato velocemente un accordo di massima per la cessione di Lang in prestito con diritto di riscatto, col club turco disponibile a garantire al giocatore l’ingaggio che già percepisce al Napoli. Fumata bianca in arrivo, dunque. Ma nessuna fretta all’orizzonte: il Napoli è già in crisi numerica e domani a Copenaghen si gioca una fetta enorme di futuro in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli, Lucca e Lang verso l’addio: così si sblocca il mercato azzurro

Il mercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso nuove acquisizioni. Tuttavia, prima di poter proseguire con eventuali arrivi, è necessario completare le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Napoli, Lucca e Lang. Questa fase di uscite rappresenta un passaggio fondamentale per sbloccare la strategia di mercato e consentire alle future operazioni di concretizzarsi con maggiore fluidità.

Benfica-Napoli 0-0, Conte con gli uomini contati e titolarissimi in campo (LIVE)

Il Napoli affronta il Benfica nella sesta giornata della Champions League 202526, con un organico ridotto a causa delle assenze. Conte opta per gli stessi titolari delle ultime partite, cercando di ottenere un risultato importante in un match decisivo per la qualificazione. Seguiamo in tempo reale l'andamento di questa sfida.

Gazzetta dello Sport: "Lang e Lucca verso l’addio, il Napoli va su En-Nesyri" - Questo è quanto si legge sul club azzurro sulla prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. tuttonapoli.net