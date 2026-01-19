Il mercato calcistico si muove rapidamente, con Lang in arrivo al Galatasaray e Lucca in direzione Nottingham. Il Napoli si prepara a finalizzare alcune cessioni, segnando una fase cruciale per le strategie di mercato. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative, che potrebbero influenzare significativamente il panorama delle squadre coinvolte.

Il mercato del Napoli entra in una fase decisiva, con cessioni ormai imminenti e una conseguente corsa ai rinforzi. A fare chiarezza è stato Ciro Venerato, intervenuto nel corso della Domenica Sportiva, delineando uno scenario in rapido movimento. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai, l’uscita di Noa Lang è ormai alle battute finali. L’esterno olandese ha scelto la destinazione turca, accettando l’offerta del Galatasaray, dopo che l’opzione Roma è definitivamente tramontata per ragioni di bilancio. I contatti con il club di Istanbul erano stati avviati già nei primi giorni di gennaio e l’operazione è stata definita nei dettagli economici: “Il Napoli entro domani dismetterà Lang, che di fatto ha accettato la corte del Galatasaray, da noi anticipata il 4 gennaio col viaggio in Turchia di Al Dursun. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lang al Galatasaray e Lucca verso Nottingham: mercato vivo

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Lang ha detto sì al Galatasaray, Lucca non ancora al Nottingham Forest (Di Marzio)

Lang ha scelto di trasferirsi al Galatasaray, mentre Lucca non ha ancora completato il passaggio al Nottingham Forest. Questa situazione rappresenta aggiornamenti importanti nel mercato del Napoli, come evidenziato da Gianluca Di Marzio durante la sua analisi a Sky Sport. Le trattative continuano a evolversi, offrendo uno sguardo chiaro sulle mosse recenti delle squadre coinvolte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Noa Lang ha rimosso il numero 7️⃣0️⃣ dalla bio di Instagram: il calciatore è vicinissimo al Galatasaray! #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli #Napoli #noisiamoilnapoli - facebook.com facebook

Noa #Lang ha accettato la proposta del #Galatasaray. Trattativa in fase avanzata col #Napoli per un prestito con diritto di riscatto 🇳🇱🟡 #calciomercato x.com