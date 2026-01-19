L’Amiata ’tira’ ancora Permessi del Comune per il ’Crocicchio’

L’Amiata conferma il suo fascino, attirando visitatori anche in questa stagione. Con il bel tempo di ieri, molte persone hanno raggiunto la vetta, dimostrando ancora una volta l’interesse per questa zona. Recentemente, sono stati rilasciati i permessi del Comune per il progetto ‘Crocicchio’, contribuendo alla valorizzazione e alla gestione sostenibile di questa area. La montagna rimane una meta apprezzata per chi cerca natura e tranquillità.

La neve e l'Amiata continuano a piacere. Ieri, in una bella giornata, sulla vetta c'erano tante persone. Molte famiglie, tanti bambini felici di fare una piccola discesa con il bob. Ci sono stati anche aspiranti sciatori a prendere lezione. A tal proposito il Maestro Andrea Zoppi puntualizza il suo pensiero sul contesto in cui le lezioni vengono date. "La scuola di Sci – dice – sta garantendo un servizio per insegnare a sciare utilizzando i tapis roulant e lo garantisce non solo nel fine settimana ma anche nei giorni feriali". Pista innevata ma non mantenuta nei migliori dei modi. Ma le 'imperfezioni' del manto, la mancanza dell'importante servizio della seggiovia -mai aperta per questioni di permessi- sono compensate dal desiderio di trascorrere una giornata tra la neve e con attività commerciali che offrono ottimi servizi.

"Più turisti sull’Amiata". Comune e operatori si uniscono per la stagione

Comune e operatori turistici dell’Amiata senese hanno condiviso obiettivi e strategie per la stagione in corso. In un incontro costruttivo, sono stati discussi i progetti di sviluppo e le sfide attuali, evidenziando l’impegno comune per promuovere il territorio e migliorare l’esperienza dei visitatori. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per favorire un incremento sostenibile del turismo nella zona.

