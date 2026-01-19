Lame e giovani | punire un reato non è fascismo

Lame e giovani: punire un reato non equivale al fascismo. In un contesto di rispetto delle leggi, la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rimane fondamentale. È importante distinguere tra un’applicazione corretta della giustizia e qualsiasi forma di autoritarismo. Questo testo intende analizzare con chiarezza e sobrietà il tema, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso, senza ricorrere a sensazionalismi o semplificazioni.

Caro Vittorio, mi permetto di darti del tu perché siamo più o meno coetanei. Ti leggo da sempre e nutro nei tuoi riguardi una sincera stima. Avrei voluto nella vita avere il tuo coraggio. Purtroppo, ne ho avuto un po' meno. Vorrei sapere cosa ne pensi della diffusione dei coltelli. E come si cura questa malattia sociale? Giovanni Cama Caro Giovanni, tu scrivi «diffusione dei coltelli» come se stessimo parlando di un oggetto, di un mercato, di una moda. In realtà, stiamo parlando di un sintomo: una febbre sociale. E la febbre, se non la curi, sale. Sale finché non ti manda in coma. Io questo fenomeno l'ho visto arrivare, e l'ho detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

