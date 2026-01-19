L’allenatore dei Los Angeles Rams Sean McVay ammette di aver fatto un pessimo lavoro nonostante la vittoria degli OT sui Chicago Bears

L’allenatore dei Los Angeles Rams, Sean McVay, ha riconosciuto di aver avuto una prestazione deludente nonostante la vittoria ai tempi supplementari contro i Chicago Bears. In un commento post-partita, McVay ha sottolineato le difficoltà affrontate durante la gara, elogiando comunque la determinazione dei suoi giocatori. Questa ammissione apre una riflessione sulla gestione e sulle sfide che un tecnico deve affrontare nel mantenere alte prestazioni in momenti cruciali.

Sean McVay ha ammesso di aver avuto una "brutta serata da allenatore" e ha elogiato i suoi giocatori dei Los Angeles Rams per aver trovato la determinazione per sconfiggere i Chicago Bears e avanzare alla partita del campionato NFC. I Rams hanno avuto bisogno dei supplementari per vincere 20-17 a Chicago dopo che la safety Kam Curl ha intercettato il passaggio di Caleb Williams, innescando un drive che si è concluso con Harrison Mevis che ha calciato un field goal da 42 yard per vincere e organizzare uno scontro con i Seattle Seahawks il prossimo fine settimana.

NFL Playoff: New England e Los Angeles Rams vincono sotto la neve

Nella cornice di una domenica imbiancata, New England e Los Angeles Rams hanno conquistato le rispettive vittorie nei playoff NFL. I Bears sono stati sconfitti al supplementare, mentre il quadro delle semifinali si completa con gli incontri di domenica 25 gennaio: Denver contro New England e successivamente Seattle contro Los Angeles. Questi incontri rappresentano un importante passo verso il titolo di campione della NFL.

