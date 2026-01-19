L’Air Force Renzi svenduto a 1 euro Costò 168 milioni sarà smerciato a pezzi

L’Air Force Renzi, acquistata originariamente per 168 milioni di euro e destinata a missioni all’estero, è stata recentemente svenduta a un euro. Nonostante il costo elevato e le aspettative, il velivolo non è mai stato impiegato in operazioni internazionali. La sua vendita a pezzi rappresenta un caso di gestione controversa di risorse pubbliche, sollevando domande sulla trasparenza e sull’efficienza delle scelte fatte in passato.

Fu richiesto dall’ex premier per le missioni all’estero e pagato oltre i valori di mercato, ma non ci salì mai. Poi Etihad, i proprietari, l’hanno regalato ai commissari di Alitalia. Si stima un danno erariale da 40 milioni. Ballano almeno 40 milioni di euro. E nessuno li restituirà mai agli italiani. È la differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato tra anticipo e canoni prima dello stop del 2018 per l’Airbus A340-500, noto come «Air Force Renzi», e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra 15 e 30 milioni di euro da una consulenza tecnica depositata alla Procura di Civitavecchia, senza che allo Stato sia rimasto alcun bene. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’affare dell’“Air Force Renzi”, l’aereo venduto per un euro, ha causato un danno erariale stimato in circa 40 milioni di euro. La differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato prima del 2018 e il valore di mercato stimato tra 15 e 30 milioni di euro alimenta il dibattito sulla responsabilità e sulla gestione di questa operazione.

