Lago di Como la villa in vendita con la vista come dalla cabina di una nave

Situata sulle sponde del Lago di Como, questa villa offre una vista panoramica che ricorda quella dalla cabina di una nave, con uno scorcio diretto sulla celebre Bellagio. La proprietà, di origine storica e di grande fascino, rappresenta un’opportunità unica per chi desidera vivere in un contesto esclusivo e immerso nella natura. Grazie a Lionard, questa residenza di pregio è ora accessibile a chi cerca un investimento di alto livello.

Affacciata direttamente sulle acque cristalline del Lago di Como, di fronte alla celebre Bellagio, una residenza storica di straordinario fascino è oggi disponibile sul mercato immobiliare di lusso grazie a Lionard. Siamo a Griante, una delle località più suggestive della sponda occidentale del.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: In vendita per 34 milioni la villa sul Lago di Como che ospitò Beccaria e Manzoni Ville in vendita: il lusso senza tempo del Lago di Como a due passi dalla città

Ville in vendita: un’elegante opportunità di vivere sul Lago di Como, a breve distanza dal centro cittadino. Questa proprietà combina il fascino storico dell’architettura ottocentesca con i comfort moderni, offrendo un’abitazione di prestigio in una delle zone più esclusive del lago. Un’opzione ideale per chi desidera un investimento di valore in un contesto di grande charme e tranquillità. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Lago di Como: “87 milioni in arrivo per la flotta della Navigazione”. Salvini risponde alle richieste di Azione - Lo scorso ottobre il segretario lombardo di Azione, il deputato Fabrizio Benzoni, ha presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove evidenziava: “Le principali cr ... comozero.it

Sai dove si trova l'Hotel Posta Nel borgo di Moltrasio, in Piazza San Rocco, affacciati direttamente sul Lago di Como e proprio di fronte all'imbarcadero del battello di navigazione sul lago e accanto alla fermata del bus. Una posizione strategica a circa un'or facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.