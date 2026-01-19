L’affare è chiuso e ora tutto su Bastoni | un’offerta da capogiro per l’Inter

L'affare Bastoni è concluso e ora l'attenzione è rivolta al presente del difensore nerazzurro. Domani sera, nel match di Champions contro l'Arsenal, tornerà in campo come titolare. Questa operazione rappresenta un'importante occasione per l'Inter, che punta a rafforzare la propria linea difensiva e a consolidare il proprio rendimento in competizioni internazionali.

Le ultime sul difensore nerazzurro tra presente e futuro Bastoni tornerà titolare domani sera nel big match di Champions contro l’Arsenal. L’Inter di Chivu deve fare almeno 4 punti nelle ultime giornate della League Phase per avere la certezza di qualificazione agli ottavi senza passare dai fastidiosi playoff. L’affare è chiuso e ora tutto su Bastoni: un’offerta da capogiro (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il difensore di Casalmaggiore si riprenderà il suo posto sul centro-sinistra dopo aver riposato sabato pomeriggio in casa dell’ Udinese, sconfitta di misura per 1-0 da Lautaro e compagni. Il classe ’99 è uno dei pilastri della formazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’affare è chiuso e ora tutto su Bastoni: un’offerta da capogiro per l’Inter Leggi anche: Inter, la Premier League piomba su Bastoni: offerta monstre per il difensore Leggi anche: Calciomercato, Inter attenta: offerta folle per Alessandro Bastoni? La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Blitz completato: il Las Palmas riporta Bravo in Spagna, affare chiuso con l'Udinese - Blitz vincente per il Las Palmas, che ha chiuso in queste ore per Iker Bravo, che arriverà in prestito secco fino a fine stagione: stando a quanto. tuttomercatoweb.com

Fabiani fallisce il colpo di mercato! Affare chiuso con i capitolini facebook

Le visite di Rafa #Obrador erano state prenotate per questa mattina ma l'affare ha subito uno slittamento a causa degli ultimi dettagli burocratici. Il @TorinoFC_1906 ha atteso l'intera giornata di oggi per far eventualmente arrivare il giocatore in serata con vis x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.