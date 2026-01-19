Ladro arrestato in flagrante il figlio | Perché sempre a noi? A chi abbiamo dato fastidio?

Un uomo è stato arrestato in flagrante mentre tentava di commettere un furto insieme al padre, anch’egli fermato durante l’episodio. Tra i 38 soggetti coinvolti nelle indagini emerge anche lo sfogo del figlio, che si chiede il motivo di questa situazione e se abbia provocato fastidio a qualcuno. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e fare luce sulle motivazioni che hanno portato a questi arresti.

