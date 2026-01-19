Ladri in una scuola rubato materiale didattico

Nella mattina di oggi, a Nocera Inferiore, è stato segnalato un furto presso una scuola nel quartiere Cicalesi. Ignoti hanno sottratto materiale didattico dalla struttura che ospita la scuola dell’infanzia e primaria. L’accaduto è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili. Un episodio che preoccupa la sicurezza delle istituzioni educative della zona.

Ennesimo furto in una scuola. Accade a Nocera Inferiore. La scoperta questa mattina, nel quartiere di Cicalesi, nella struttura che ospita la scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. “Li Pira”. E' il terzo negli ultimi anni. Il danno economico è ingente: è stato sottratto materiale tecnologico e didattico acquistato con fondi pubblici, per un valore stimato di circa 20.000 euro. "Da tempo, i genitori e gli organi collegiali della scuola hanno ripetutamente segnalato la necessità di ripristinare un sistema di allarme o di adottare adeguate misure di sicurezza, senza tuttavia ottenere interventi risolutivi.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

