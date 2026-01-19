Lacerenza in discoteca con le candele bengala a Milano il video dopo la polemica | Buttiamole via

Dopo la recente serata in discoteca a Milano, Davide Lacerenza, ex proprietario della Gintoneria, ha commentato le polemiche sulle candele bengala. In un video, ha affermato: “Buttiamole via”, rispondendo alle critiche sollevate. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in ambienti pubblici e di riflettere sulle modalità di intrattenimento.

Davide Lacerenza, ex patron della Gintoneria di Milano, risponde alle critiche dopo la serata in discoteca tra le candele scintillanti. "Se buttate via queste fiammelle vi faccio diventare famosi. Non aspettiamo sia lo Stato a proibirle".🔗 Leggi su Fanpage.it Davide Lacerenza in disco con le candele scintillanti dopo Crans-Montana, è polemica. Lui: "Ora basta"Dopo l’incidente di Crans-Montana con Davide Lacerenza e le candele, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza negli ambienti al chiuso. “Vieni, ti aiutiamo a trovare le tue amiche”, ma la stuprano dopo la discoteca: l’incubo della 16enneUna ragazza di 16 anni è stata vittima di violenza dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di Firenze, la sera del 10 novembre 2024. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lacerenza in discoteca con le candele bengala a Milano, il video dopo la polemica: “Buttiamole via” - Davide Lacerenza, ex patron della Gintoneria di Milano, risponde alle critiche dopo la serata in discoteca tra le candele scintillanti ... fanpage.it

Lacerenza in discoteca a Lainate con gli sparkler sulle bottiglie: dopo le polemiche il “pentimento” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Nell’ambito dell’attività di controllo dei locali, il Questore della Provincia di Cremona ha sospeso la licenza al «Moma Club» di Crema (Lombardia) per 8 giorni a causa di «un recente episodio verificatosi all’interno della discoteca, con l’incendio di alcuni addo - facebook.com facebook

