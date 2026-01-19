Adilma Pereira, nota come la “mantide” di Parabiago, si presenta in tribunale a Busto Arsizio. Indossa un elegante abito nero e occhiali dalla montatura bianca, negando con fermezza ogni coinvolgimento nella morte dell’ex compagno Fabio Ravasio. La sua presenza sobria e composta contrasta con le etichette di cui è stata vittima, mentre il processo svela dettagli sulla sua vicenda personale e legale.

Busto Arsizio – Vestito nero elegante ed un paio di occhiali fashion dalla montatura bianca. Adilma Pereira, la donna etichettata come la “mantide” di Parabiago, si presenta così dinnanzi alla corte di Assise, negando con fermezza ogni coinvolgimento nella morte dell’ex compagno Fabio Ravasio. Non si sottrae mai davanti alle domande del pm Ciro Caramore e continua a parlare, spesso divagando, spesso trincerandosi dietro vari "non ricordo", spesso ancora sconfessando le stesse intercettazioni che la riguardano. "Le intercettazioni? Errore attribuirle a me. E sono stata fraintesa”. L’aula della Corte d’Assise di Busto Arsizio, colma come non mai, ha ascoltato una versione carica di tensione e risentimento, ma anche di rituali magici, compreso un breve filmato di una pentola sul fuoco, con dentro di tutto, persino calzini insanguinati e terra di cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La versione di Adilma: "Sono un bersaglio facile, tutti hanno paura di Ferretti. Magia nera? No, rimedi naturali e pratiche spirituali"

