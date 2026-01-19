La verità su tasse e addizionale Irpef della Regione Umbria Abbiamo fatto i conti | chi pagherà e quanto

Ecco un’analisi dettagliata sulle tasse e sull’addizionale Irpef in Regione Umbria. Abbiamo calcolato chi dovrà contribuire e a quanto ammonta l’impatto sulle pensioni di gennaio e sulle buste paga di febbraio, considerando le 11 mensilità per i lavoratori dipendenti umbri. Una guida chiara e precisa per comprendere le implicazioni fiscali in questa regione.

Dalla pensione di gennaio e dalla busta paga che i lavoratori dipendenti umbri riceveranno a febbraio (per lo stipendio del mese precedente) e per 11 mensilità, per 35.564 umbri ci sarà un segno meno “nuovo”. Conseguenza dell’addizionale Irpef introdotta dalla Regione Umbria con la manovra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Regione Umbria, manovra fiscale: “Due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti”. Addizionale Irpef e scaglioni

La Regione Umbria ha annunciato che, grazie alla recente manovra fiscale, circa due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti. La misura, che riguarda l'addizionale Irpef e gli scaglioni di tassazione, mira a ridurre l'impatto fiscale sui cittadini. La maggioranza guidata da Stefania Proietti ha chiarito i dettagli di questa iniziativa, sottolineando l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale per le famiglie e i lavoratori della regione. Leggi anche: Manovra da 13 miliardi, Giani: "Zero tasse in più". Ma resta l'addizionale Irpef

