La Una Hotels vince in trasferta dopo 9 mesi È un successo fondamentale per la salvezza

Dopo nove mesi, Una Hotels ottiene una vittoria importante in trasferta contro Udine, un risultato chiave per la permanenza in classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-90, grazie a prestazioni significative di Mekowulu, Alibegovic e Calzavara. Questo successo rappresenta un passo fondamentale nel cammino della squadra verso la salvezza, dimostrando impegno e determinazione.

UDINE 85 UNA HOTELS 90 OLD WILD WEST: Christon 13, Zoriks 2, Alibegovic 14, Spencer 6, Mekowulu 17, Da Ros 9, Bendzius, Dawkins 6, Calzavara 15, Ikangi 3. N.e.: Pavan e Mizerniuk. All.: Vertemati UNA HOTELS: Barford 26, Brown 13, Thor 5, Rossato, Woldetensae 6, Caupain 23, Williams 8, Uglietti, Severini 6, Echenique 3, Vitali. N.e.: Mainini. All.: Priftis Arbitri: Edoardo Gonella, Antonio Bartolomeo, Francesco Cassina Parziali: 22-25,46-38, 64-66 Note: Tiri da 3: Old Wild West 1536, Unahotels 1221; tiri liberi: Udine 1622, Reggio Emilia 1217. Rimbalzi: 37-24. Sull'asse Barford-Caupain, che non a caso realizzano anche i canestri decisivi nel finale di partita, e l'aiuto di Brown, che molto disfa ma nell'ultimo quarto tanto fa per la causa, l'Una Hotels centra la prima vittoria esterna di questo tormentato campionato, espugnando il PalaCarnera di Udine, condendola col 2-0 nello scontro diretto.

