La Ue studia i controdazi

L'Unione Europea sta esaminando possibili contromisure alle recenti minacce commerciali. Le risposte degli attori europei si susseguono rapidamente, con Donald Trump che minaccia dazi e Emmanuel Macron che risponde con misure decise. Questo ciclo di reazioni evidenzia un dialogo caratterizzato da risposte immediate e spesso simboliche, riflettendo le complessità di una dinamica internazionale in continua evoluzione.

Un triplo riflesso pavloviano. Donald Trump quando non ottiene qualcosa dall’Europa minaccia subito i dazi; Emmanuel Macron risponde subito rispolverando il buon vecchio bazooka e i suoi alleati europei smentiscono poche ore dopo. Il presidente francese ieri aveva deciso di rispondere al fuoco con il fuoco, ventilando l’idea di attivare lo strumento anticoercizione dell’Unione Europea, meglio conosciuto come “bazooka“. Se Washington tassa chi difende la Groenlandia, l’Europa – questa l’idea dell’Eliseo – attiva un meccanismo che consente il congelamento immediato dell’accesso ai propri appalti pubblici e il blocco degli investimenti americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Ue studia i controdazi I controdazi da 93 miliardi, il «bazooka» anti-Usa: l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump. Tajani: «L’Italia cercherà di mediare»

L’Unione Europea sta considerando un’azione di risposta ai potenziali dazi statunitensi, valutando controdazi per un valore di 93 miliardi di euro. La strategia mira a contrastare le minacce di Donald Trump e difendere gli interessi europei, con l’Italia che si impegna a svolgere un ruolo di mediazione, come sottolineato dal ministro Tajani. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. Leggi anche: Un’unica autorità di vigilanza e una Borsa europea: la Ue studia la nuova strategia finanziaria Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La Ue studia i controdazi - Un timore condiviso e amplificato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, secondo cui un’invasione americana renderebbe Vladimir Putin "l’uomo più felice della terra", perché legittimerebbe moralmente e ... quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.