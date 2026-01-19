La tempesta di vento non è ancora entrata nel vivo gli alberi iniziano però già a collassare

La tempesta di vento si avvicina, con raffiche previste fino a 100 kmh. Sebbene il fenomeno non abbia ancora raggiunto la sua massima intensità, gli alberi iniziano già a piegarsi e cadere, segnalando l’impatto imminente. È importante monitorare l’evolversi della situazione e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Piogge torrenziali, vento e mare in tempesta: famiglie isolate, case sgomberate e viabilità compromessa. I Vigili del Fuoco operano senza sosta mentre il peggio è atteso nelle prossime ore - facebook.com facebook

