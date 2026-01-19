Elio, un ragazzo di 14 anni, ha condiviso a “Fuori dal Coro” la sua esperienza di violenza subita da una baby gang. Con preoccupazione e timore, il ragazzo parla delle conseguenze fisiche e psicologiche di quanto accaduto, sottolineando la paura di perdere la vista. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà di giovani vittime di violenza e il senso di ingiustizia nel vivere una situazione di paura e impotenza.

Elio ha quattordici anni ed è stato vittima di una violenta aggressione da parte di una baby gang di tunisini ed è appena tornato a casa dopo un ricovero di una settimana all'ospedale Cannizzaro di Catania.Il ragazzo teme di perdere la vista: "C'è la possibilità che accada - ha spiegato Elio - perché proprio a me? Sono un ragazzo perbene e mi hanno picchiato senza motivo"., "Mi fa rabbia che io sono a casa, a letto, con un collare, non posso andare a scuola, a calcio, non posso fare la vita che facevo prima e loro sono fuori a prendersi gioco di me e a fare la vita che hanno sempre fatto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La storia di Elio, 14enne vittima di baby gang: “Ho molta paura di perdere la vista”

Campobasso, il 14enne picchiato dalla baby gang rischia di perdere l’udito: «Tutto il paese è spaventato da loro»

Un giovane di 14 anni della provincia di Campobasso, vittima di un'aggressione da parte di quattro coetanei, potrebbe perdere l'udito. L'episodio, avvenuto il 6 dicembre, ha scosso la comunità locale, evidenziando il clima di paura e tensione diffuso tra i giovani e le loro famiglie.

Aggredito da baby gang a Catania, il papà della vittima: “Mio figlio 14enne picchiato per passatempo”

Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di una baby gang a Catania. Il padre ha segnalato l’incidente alle autorità e sui social, evidenziando la gravità dell'evento. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei minori in città e sulla presenza di gruppi di giovani coinvolti in comportamenti violenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Zelig 30, anticipazioni della seconda puntata: Geppi Cucciari e Elio e le Storie Tese ospiti speciali - Stasera in tv, lunedì 19 gennaio, torna su Canale 5 Zelig con un nuovo appuntamento dedicato ai 30 anni dello storico show comico. msn.com