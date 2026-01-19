La storia della Groenlandia e tutte le volte che gli Usa l' hanno reclamata | più di 150 anni di pretese

La Groenlandia, conosciuta dai suoi abitanti come Kalaallit Nunaat, ha una storia complessa di rivendicazioni e interessi esterni. Per oltre 150 anni, gli Stati Uniti hanno frequentemente considerato questa vasta regione come un obiettivo strategico o territoriale. In questo articolo, esploreremo le diverse fasi delle pretese statunitensi sulla Groenlandia, analizzando le motivazioni e le implicazioni di queste pretese nel corso del tempo.

Roma, 19 gennaio 2026 – Per i suoi abitanti è Kalaallit Nunaat, la "Terra degli Uomini". Per gli Stati Uniti, invece, la Groenlandia è stata troppo spesso trattata come una coordinata geografica o un bene immobile da acquisire. Quello che oggi, nel gennaio 2026, si è trasformato in uno scontro a colpi di dazi doganali, è l'ultimo capitolo di una lunga storia di tentativi di Washington di imporre il proprio controllo su una nazione che rivendica con forza la propria identità e il proprio futuro. Groenlandia, Trump: la prenderemo con le buone o le cattive L'inizio delle mire americane: il Rapporto Seward. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il rapporto tra Stati Uniti e Cina si riflette anche nelle tensioni in Iran e Venezuela. Questi eventi evidenziano come le decisioni americane influenzino i contesti geopolitici di queste regioni, contribuendo a una crescente frammentazione tra le potenze globali. Analizzare come Washington si inserisca negli affari di Pechino permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali e le sfide attuali nel panorama geopolitico mondiale.

