La storia d’amore di una coppia pescarese protagonista del programma tv La porta magica con Andrea Delogu su Rai 2
Martedì 20 gennaio, su Rai 2, Andrea Delogu condurrà una puntata di “La porta magica” dedicata a una coppia di pescara. Durante l’episodio, i protagonisti condivideranno la loro storia d’amore attraverso un’intervista approfondita. L’appuntamento offre l’occasione di scoprire un percorso di vita condiviso, tra ricordi e progetti futuri, in un contesto di sincerità e rispetto.
A partire dalle ore 17 gli spettatori potranno ascoltare la storia d’amore che ha unito il giornalista e presentatore pescarese Bruno Barteloni e sua moglie Apolline Kalume Mateso, ex suora francescana Nella puntata di martedì 20 gennaio del programma tv “La porta magica”, condotto da Andrea Delogu su Rai 2, ci sarà una coppia pescarese a raccontarsi in una lunga intervista. A partire dalle ore 17 gli spettatori potranno ascoltare la storia d’amore che ha unito il giornalista e presentatore pescarese Bruno Barteloni e sua moglie Apolline Kalume Mateso, ex suora francescana. Le loro vicende tornano alla ribalta a tre anni dalle nozze tanto chiacchierate.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Andrea Delogu, sospeso il suo programma La Porta Magica. I messaggi del cast di Ballando
Leggi anche: La Porta Magica, ecco quando ricomincia il programma di Andrea Delogu
Heated Rivalry: arriva in Italia la serie tv (e la storia d'amore) di cui tutti stanno parlando - Il prossimo 13 febbraio, nel pieno delle Olimpiadi Invernali, potremo finalmente conoscere Ilya e Shane i due giocatori di hockey protagonisti della nuova ossessione di Hollywood (Pedro Pascal incluso ... vogue.it
Nuovo amore per Pamela Camassa Superata la storia d'amore con Filippo Bisciglia, la modella è pronta a ricominciare da zero con il suo nuovo amore, Stefano Russo Stefano è un noto imprenditore romano, ha una figlia arrivata da una relazione pre - facebook.com facebook
Una lunga storia d’amore: quella fra Italia e Iran x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.