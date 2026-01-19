La Spezia interrogato il giovane Atif Proteste e tensioni tra gli studenti

A La Spezia, Atif Zouhair è stato ascoltato in relazione all'incidente avvenuto in una scuola della città, dove si sono verificati momenti di tensione tra gli studenti. L'indagine riguarda l'accusa di aver ucciso con un coltello il compagno Youssef Abanoub. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e ha riportato l'attenzione sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

È stato interrogato Atif Zouhair, accusato di aver ucciso a scuola con un coltello il compagno Youssef Abanoub. Centinaia di studenti si sono radunati davanti all'istituto Domenico Chiodo della Spezia, dove è avvenuta la tragedia. Si sono registrati momenti di tensione. Servizio di Luigi Ferraiuolo

