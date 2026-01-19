La Spezia il padre di Zouhair Atif | Chiedo scusa non voleva ucciderlo

Il padre di Zouhair Atif ha espresso il suo dispiacere per l’incidente, chiedendo scusa alla famiglia della vittima. In un messaggio, ha dichiarato di desiderare un incontro per chiarire la situazione e sottolineare il suo rammarico. La vicenda ha suscitato attenzione, mentre le parti coinvolte cercano di trovare un confronto e comprendere meglio quanto accaduto.

" Io e mia moglie chiediamo scusa e perdono alla famiglia del ragazzo, vorremmo incontrarli perché siamo veramente dispiaciuti ". Chiede scusa Boulkhir Atif, il padre del 19enne Zouhair che venerdì mattina ha ucciso con una coltellata il coetano e compagno di scuola Abanoub Youssef, detto Abu, all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. In una intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, l'uomo sottolinea che il figlio non avrebbe preso il coltello a casa, come invece ipotizzano gli investigatori, ma potrebbe averlo acquistato " in un negozio vicino all'ospedale ". " Abitiamo in una casa piccola, - spiega - ce ne saremmo accorti se fosse mancato qualcosa, ma noi abbiamo solo coltelli più piccoli e non è di quel tipo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza”

Un giovane egiziano di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato accoltellato a La Spezia da un 19enne marocchino, Zouhair Atif. Quest’ultimo, fermato immediatamente, avrebbe confessato di aver agito con l’intenzione di uccidere, motivata dal fatto che la vittima aveva pubblicato foto con la sua ragazza. L’episodio è attualmente sotto indagine, mentre si cercano di chiarire le dinamiche e i motivi dell’aggressione.

