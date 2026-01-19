La sottosegretaria Savino a Foggia | Capitanata merita più attenzione valorizzeremo la Cartiera
La sottosegretaria Sandra Savino è stata a Foggia per incontrare istituzioni e realtà locali. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di dedicare maggiore attenzione alla regione e ha annunciato l’impegno a valorizzare la Cartiera di Capitanata. L’iniziativa fa parte di un percorso volto a rafforzare il ruolo delle strutture periferiche dello Stato e a promuovere lo sviluppo locale.
In una mattinata dedicata all’incontro con le istituzioni e le strutture periferiche dello Stato, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha avviato oggi a Foggia la sua missione istituzionale in Puglia, con una serie di visite mirate a valorizzare.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La Capitanata accoglie le 'Azzurrine' del Volley, ma gli impianti sono al gelo: "Lo sport merita attenzione"La Capitanata si appresta ad ospitare le rappresentative femminili di volley, un evento di rilievo per il territorio e lo sport italiano.
In bagno il water è il punto che merita più attenzione di tutti durante la puliziaIl water rappresenta l’elemento più delicato da pulire nel bagno, richiedendo attenzione particolare per garantire igiene e benessere.
Sottosegretario all’Economia e Finanze, Sandra Savino, in missione istituzionale in Puglia. Visite a Foggia e Bari - Sottosegretario all’Economia e Finanze, Sandra Savino, in missione istituzionale in Puglia. ilsipontino.net
Il Sottosegretario all’Economia e Finanze Sandra Savino in missione istituzionale in Puglia, visite a Foggia e Bari - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.