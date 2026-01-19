La sottosegretaria Savino a Foggia | Capitanata merita più attenzione valorizzeremo la Cartiera

La sottosegretaria Sandra Savino è stata a Foggia per incontrare istituzioni e realtà locali. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di dedicare maggiore attenzione alla regione e ha annunciato l’impegno a valorizzare la Cartiera di Capitanata. L’iniziativa fa parte di un percorso volto a rafforzare il ruolo delle strutture periferiche dello Stato e a promuovere lo sviluppo locale.

