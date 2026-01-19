La Sir campione d’Europa detta legge Il servizio tradisce le speranze Lube

La Sir Colleferro si impone sulla Lube Civitanova in tre set, dimostrando la propria solidità in campo. La partita, caratterizzata da un buon livello di gioco, ha evidenziato alcune criticità nella squadra di casa, che dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni. Un risultato che conferma la forza della formazione perugina e apre nuovi scenari nel campionato italiano di pallavolo.

LUBE 1 SIR PERUGIA 3 CUCINE LUBE: D’heer 1, Gargiulo 7, Loeppky 9, Boninfante 1, Nikolov 19, Bottolo 8, Balaso (L), Orduna, Duflos-Rossi, Tenorio 3, Kukartsev 1, Bisotto. N.E. Podrascanin. All. Medei SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 7, Loser 8, Ben Tara 15, Solè 8, Semeniuk 16, Plotnytskyi 11, Colaci (L), Argilagos, Dzavoronok, Russo, Crosato. N.E. Cvanciger, Ishikawa, Gaggini. All. Lorenzetti Arbitri: Lot (Tv) e Verrascina (Roma) Parziali: 17-25 (25’), 19-25 (25’), 25-22 (30’), 14-25 (24’) Note: spettatori 4015; Lube battute sbagliate 25, ace 5, muri 5, ricezione 53% (perfetta 27%), attacco 46%; Sir bs 19, ace 7, muri 8, 51% (24%), 64%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sfida tra Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, valida per la sesta giornata del girone di ritorno di regular season, si giocherà domani a Civitanova. Dopo un allenamento mattutino a Perugia, i Block Devils sono partiti nel pomeriggio verso la città marchigiana. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport a partire dalle 18, offrendo un’occasione per seguire un match di alto livello nel campionato italiano di volley.

