la sinistra parte per la groenlandia

Meloni parla in italiano, Elly capisce in eschimese, che è comunque un progresso. La premier dichiara di aver detto a Trump che l’aumento dei dazi ai Paesi europei che mandano soldati in Groenlandia è sbagliato. La Schlein commenta: «Dalla Meloni nessuna presa di posizione netta». Cosa doveva aggiungere: una dichiarazione di guerra a Washington, il boicottaggio dei Chicken McNuggets nei McDonald’s, l’esclusione dei giocatori americani dal campionato di basket? «Qui non si tratta solo di condividere o no le dichiarazione del presidente Usa», sottolinea con gran piglio la capodem, «ma di capire e decidere cosa fare di fronte alla più grave crisi nella alleanza transatlantica dalla sua fondazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.

"Non faremo parte degli Usa". La Groenlandia fa muro

La Groenlandia ha chiarito con fermezza che non farà parte degli Stati Uniti. Questa posizione sottolinea il desiderio di mantenere la propria autonomia, evitando ogni forma di integrazione o controllo da parte americana. La questione evidenzia l'importanza di rispettare le scelte sovrane di questa regione, che desidera preservare la propria identità e il proprio assetto politico indipendente.

