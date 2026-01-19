La Singolarità | a Fortezza Est va in scena il dramma degli oggetti

Dal 22 al 24 gennaio 2026, Fortezza Est a Roma ospiterà

Cosa: Lo spettacolo teatrale La Singolarità del collettivo Algo Ceiba.. Dove e Quando: A Fortezza Est (Roma, via Francesco Laparelli 62) dal 22 al 24 gennaio 2026.. Perché: Un’indagine antropologica profonda sul disturbo da accumulo, che trasforma una patologia clinica in uno specchio della nostra società contemporanea.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta di forte impatto civile e artistico con il debutto in prima assoluta di La Singolarità. Lo spettacolo, firmato dal giovane e promettente collettivo Algo Ceiba, approda sul palco di Fortezza Est dal 22 al 24 gennaio 2026, portando con sé il peso e la poesia di una ricerca durata mesi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

La buona educazione: l’indagine di Lorenzo Montanini a Fortezza Est

Lorenzo Montanini presenta il debutto dello studio teatrale La buona educazione, che inaugura la sua prima produzione. L’appuntamento è a Fortezza Est, a Roma, il 16 e 17 gennaio 2026 alle ore 20:30. Un’occasione per esplorare temi di riflessione sociale attraverso una rappresentazione sobria e accurata, in un contesto che valorizza l’attenzione ai dettagli e alla qualità artistica.

