La scomparsa di Prioreschi ex dirigente Cna

La perdita di Remigio Prioreschi, figura di rilievo nella Cna pistoiese e presidente del settore legno in passato, rappresenta un momento di riflessione per il settore dell’artigianato locale. La sua esperienza e il suo impegno hanno contribuito allo sviluppo dell’industria del legno nella regione. La comunità si unisce nel cordoglio, riconoscendo il suo ruolo e il suo contributo nel panorama imprenditoriale.

+MONTAGNA La scomparsa di Remigio Prioreschi, storico dirigente della Cna pistoiese, presidente del settore legno negli anni scorsi, stende un velo di tristezza in uno dei segmenti importanti dell’artigianato. Remigio, come hanno affermato all’unisono Giacomo Buonomini, vicesindaco del Comune di San Marcello Piteglio e Lorenzo Mucci, presidente dell’area montana dell’Associazione degli artigiani, ha rappresentato il più vero dei modi dell’essere artigiani, tanto burbero quanto disponibile, aveva una risposta precisa nascosta tra un sorriso e un accenno di durezza ma che, alla fine del discorso si concretizzava nell’assoluta disponibilità a risolvere il problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Prioreschi, ex dirigente Cna Leggi anche: Cisl Latina in lutto per la scomparsa di Giovanni Palombo, storico dirigente dei Vigili del Fuoco Il mondo del calcio dice addio a "Ori", sport in lutto per la scomparsa dello storico dirigente

Il mondo del calcio romagnolo piange la perdita di Oreste Pelliccioni, noto come La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La scomparsa di Prioreschi, ex dirigente Cna - +MONTAGNA La scomparsa di Remigio Prioreschi, storico dirigente della Cna pistoiese, presidente del settore legno negli anni scorsi, stende un ... msn.com

Radio1 Rai. . #Calciomercato Finisce la telenovela Raspadori. L'attaccante molla definitivamente la Roma e sceglie l'Atalanta. Tutte le novità sulle trattative in corso. Di @giacomo.prioreschi #GR1 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.