La scienza non è democratica Canonico è il Kolarov dei medici Ci voleva tanto a farlo parlare?

Raffaele Canonico, medico del Calcio Napoli, è intervenuto recentemente a Radio Crc per parlare delle recenti problematiche legate agli infortuni dei giocatori. Con un approccio serio e professionale, Canonico ha condiviso la sua visione sulla gestione degli infortuni e sulle sfide che la squadra affronta in questa stagione. La sua esperienza e competenza rappresentano un punto di riferimento importante nel contesto medico sportivo e nel calcio professionistico.

Novantadue minuti di applausi per Raffaele Canonico medico del Calcio Napoli che oggi è stato intervistato a Radio Crc a proposito dei tanti infortuni del Napoli in questa stagione. E la premessa del medico è stata da urlo. La sua frase l’abbiamo subito sistemata in esergo sul Napolista, a far compagnia alla frase distintivo di questo giornale: “Gianca’, ‘e notizie so’ rotture ‘e cazzo”. Perché noi non ci arrenderemo mai alle logiche politically correct dei motori di ricerca e compagnie cantanti. Abbiamo immediatamente eletto Canonico a Kolarov dei medici. La frase «La scienza non è democratica e spesso parlano di preparazione atletica e medicina persone che non ne hanno titoli» andrebbe scolpita nel cielo di Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, parla il dott. Canonico: «Scienza non democratica, infortuni spiegati uno per uno»

Il dottor Canonico, esperto in medicina sportiva, analizza gli infortuni occorsi ai giocatori del Napoli, sottolineando come la scienza medica non sia democratica e richieda un’analisi approfondita di ogni caso. Dopo settimane di discussioni, la sua presa di posizione fornisce chiarimenti dettagliati sui motivi e le modalità di trattamento, offrendo un punto di vista professionale su un tema di grande attualità.

