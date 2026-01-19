La Sangiustese fa festa allo scadere Il neo entrato Masi stende l’Urbania

La Sangiustese ottiene una vittoria importante contro Urbania, grazie alla rete decisiva di Masi nel finale. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, segnando un momento positivo per la squadra di casa. La formazione ha mostrato determinazione, con alcuni cambi strategici che hanno contribuito al risultato. Una prestazione che potrebbe influire sul cammino stagionale di entrambe le squadre.

SANGIUSTESE 2 URBANIA 1 SANGIUSTESE: Di Battista, Lattanzi, Pasqualini, Cichella, Lanza, Iommi, Perpepaj, Ruggeri, Ausili, Crescenzi (46'st Masi), Grassi (33'st Cognigni). A disp.: Cellini, Corradini, Paolucci, Raparo, Innamorati, Formentini, Cognigni, Di Giminiani, Masi. All. Sansovini. URBANIA: Casadei, Olivi, Delbianco, Dal Compare, Conti, Bruzzecchese, Triana, Manna (10'Zingaretti), Fagotti (30'st D'Urso), Sarli, Stricker (36'st Serges). A disp.: Ferri, Andreoni M., Antinucci, Lani, Andreoni A., Vrioni. All. Ceccarini. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 11' rig. Conti, 46' pt Ausili, 48' st Masi.

La Vianese si impone nel match contro Corticella, conquistando una vittoria importante che le permette di salire in vetta alla classifica, ora da sola. La partita si conclude con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Della Corte e Cortesi. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, consolidando la propria posizione in classifica e mantenendo vive le speranze di raggiungere obiettivi stagionali importanti.

