Lunedì 19 gennaio torna, su Canale 5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. La puntata presenta una novità nel formato che ha già riscosso interesse tra i partecipanti. Samira Lui si distingue in blu, aggiungendo un tocco di freschezza alla trasmissione. Un appuntamento che mantiene l’equilibrio tra intrattenimento e semplicità, offrendo ai telespettatori un momento di svago quotidiano.

Gerry Scotti e Samira Lui tornano anche lunedì 19 gennaio con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna che introduce una novità succulenta nel meccanismo ormai rodato del gioco di Canale 5, molto gradita dai concorrenti. Il game show continua così a rinnovarsi senza perdere la sua anima leggera e l’atmosfera familiare che lo contraddistingue. E se Samira incanta con un abito blu notte trés chic – perfetto per il Blue Monday -, c’è un concorrente che lascia il segno per simpatia.e tanta sfortuna. Jackpot, come funziona il nuovo round de La ruota della fortuna. Si chiama Jackpot ed è il nuovo round che debutta ufficialmente a La Ruota della Fortuna a partire dalla puntata di lunedì 19 gennaio, prendendo il posto dello storico round del Mistero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui incanta in blu: così dimentica il “giorno più triste dell’anno”

La Ruota della Fortuna, Samira Lui strega tutti in blu. E Gerry Scotti corre sul finaleNell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa l’11 gennaio, Samira Lui ha catturato l’attenzione indossando un elegante abito blu, che ha valorizzato la sua presenza in studio.

La Ruota della Fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: “Così non sei sensuale”Durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa domenica 28 dicembre 2025, Cristiano Malgioglio ha rivolto un commento a Samira Lui, sottolineando che “così non sei sensuale”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti introduce il maialino: cambia il format e Samira Lui lascia a bocca aperta - Arriva il maialino nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 19 gennaio 26, che simboleggia una nuova manche che può rendere ricchi i concorrenti ... libero.it