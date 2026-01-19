La rubrica Autori in vetta accende un faro sugli scrittori

La rubrica “Autori in vetta” mette in evidenza scrittori italiani di rilievo, offrendo approfondimenti sulla loro opera e il loro percorso. In questo spazio, si esplorano figure che contribuiscono al panorama letterario, anche in contesti caratterizzati da tradizioni intense, come quello puteolano. Attraverso queste presentazioni, si intende valorizzare la narrativa di qualità e il ruolo degli autori nel territorio e oltre.

In un territorio fatto di fuoco come quello puteolano, TV Campi Flegrei sa sfiorare le vette più nobili della narrazione, attraverso la presentazione di autori, come Pasquale Ciccarelli. Classe 1938, l’autore con le sue pubblicazioni affidate con cura alla Casa Editrice Pathos, si cala nelle profondità dell’animo dell’uomo. Don Mimì accoglie la vita nel suo mutare, nelle sue discese e nelle sue scalate. L’analisi della coscienza, la relazione con un Dio che nessuno ha mai visto, inducono il lettore a riflessioni profonde, ad umili introspezioni, spingono ad analizzare la “vecchiaia” come un elemento di ricchezza, un elemento imprescindibile che dà valore all’intera persona.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: C’è ‘Scrittori in Circolo’. Gli autori top in biblioteca "Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Una nuova rubrica per autori emergenti - 15 Gennaio 2026 Una rubrica per autori emergenti pensata come compagno di viaggio, dal foglio digitale alle prime regole pratiche per scrivere e preparare ... italiamagazineonline.it Questa sera vi aspettiamo a partire dalle ore 20.30 sul canale 99 del Digitale Terrestre per un doppio appuntamento della rubrica AUTORI IN VETTA. Ospiti della serata gli scrittori Pasquale Ciccarelli e Caterina Arnoldi. Un incontro da non perdere, tra parole, - facebook.com facebook Faccia a faccia con gli autori nella rubrica "Un libro, un incontro" curata da Adele Lapertosa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.