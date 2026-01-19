La Rozzangeles degli omicidi o la futura Capitale della Cultura? Come si vive a Rozzano tra microcriminalità e speranza di riscatto

Rozzano, tra sfide quotidiane e speranze di miglioramento, si trova al centro di un equilibrio complesso. Tra problematiche di microcriminalità e il desiderio di un riscatto sociale, questa realtà rappresenta una testimonianza di resilienza e di attese per un futuro più stabile. Una città che, pur affrontando difficoltà, mantiene viva la volontà di cambiamento e crescita, offrendo uno sguardo reale sulla vita di molti suoi abitanti.

Non è l’emergenza di una via, né quella di un singolo quartiere popolare. Non è soltanto l’emergenza di una città come Rozzano. Come raccontano le cronache, la microcriminalità è ormai un problema nazionale. Ma a Rozzano fa forse più paura: per la sua storia, per il grande quartiere popolare che ospita oltre seimila famiglie, per il fatto che quasi ogni giorno la città diventa teatro di fatti di cronaca. Uomo trovato morto con la gola tagliata a Rozzano Non sempre si tratta di episodi cruenti come l’ultimo omicidio, che ha visto come vittima Mimmo Lo Russo, settantenne con precedenti, intestatario di una casa popolare che subaffittava, ucciso da Bilal Alizar, 21 anni, con precedenti per spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rozzano è tra le dieci città italiane finaliste per diventare capitale della cultura 2028. Il processo di selezione è in corso, e il conto alla rovescia segna l’attesa di una decisione importante per la città. Resta da scoprire se Rozzano riuscirà a ottenere questo riconoscimento, valorizzando il proprio patrimonio culturale e le iniziative locali. Un momento di attesa che coinvolge tutta la comunità e il territorio.