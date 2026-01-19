La rivista Kalós dedicata ai 200 anni di Basile

Il numero monografico della rivista Kalós dedicato all’architetto Giovan Battista Filippo Basile in occasione dei 200 anni dalla nascita sarà presentato venerdì prossimo 23 gennaio, alla sala Onu del Teatro Massimo, alle ore 17,30 alla presenza degli autori Giovanni Fatta, Antonietta Iolanda Lima.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

