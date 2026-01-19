Nuove informazioni emergono sulla tragedia di Crans-Montana, con dettagli forniti dalla stampa tedesca. Secondo Bild, Jessica Moretti sarebbe stata tra le prime a lasciare la scena, mentre filmava l’evento con il cellulare. La ricostruzione si basa su registri e testimonianze, offrendo un quadro più chiaro degli eventi di quella notte.

Dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni sulla tragedia di Crans-Montana. Bild ha ricostruito meticolosamente gli eventi di quella notte, basandosi sui registri operativi e sulle dichiarazioni dei testimoni. E ha così provato a fare chiarezza su quei momenti drammatici che hanno vissuto gli ospiti e i dipendenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, la proprietaria di Le Constellation, Jessica Moretti, sarebbe entrata alle 22:15. Poche ore dopo, precisamente all'1:26, avrebbe dato il via al piccolo corteo con le bottiglie di champagne alle quali erano stati legati dei piccoli fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivelazione su Crans-Montana: "Jessica Moretti filmava la festa con il cellulare, fu tra i primi a uscire"

