La rivelazione su Crans-Montana | Jessica Moretti filmava la festa con il cellulare fu tra i primi a uscire

Nuove informazioni emergono sulla tragedia di Crans-Montana, con dettagli forniti dalla stampa tedesca. Secondo Bild, Jessica Moretti sarebbe stata tra le prime a lasciare la scena, mentre filmava l’evento con il cellulare. La ricostruzione si basa su registri e testimonianze, offrendo un quadro più chiaro degli eventi di quella notte.
Dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni sulla tragedia di Crans-Montana. Bild ha ricostruito meticolosamente gli eventi di quella notte, basandosi sui registri operativi e sulle dichiarazioni dei testimoni. E ha così provato a fare chiarezza su quei momenti drammatici che hanno vissuto gli ospiti e i dipendenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, la proprietaria di Le Constellation, Jessica Moretti, sarebbe entrata alle 22:15. Poche ore dopo, precisamente all'1:26, avrebbe dato il via al piccolo corteo con le bottiglie di champagne alle quali erano stati legati dei piccoli fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Rogo di Crans-Montana, Bruzzone durissima su Jessica Moretti: “Fuggita con la cassa, sapeva che il locale non era a norma”Durante la trasmissione La vita in diretta, Roberta Bruzzone ha commentato duramente Jessica Moretti, titolare del locale coinvolto nel rogo di Crans-Montana.
Crans-Montana, dal tribunale la decisione su Jessica MorettiIl tribunale di Crans-Montana ha recentemente emesso una decisione riguardante il caso di Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda della strage avvenuta nella località svizzera.
Ecco chi è davvero la ragazza con il casco di Crans Montana: la rivelazione shock
