La Remigrazione è una pericolosa mistificazione ideologica | ecco perché

La remigrazione è spesso presentata come un fenomeno naturale, ma in realtà si tratta di una interpretazione distorta e ideologicamente orientata. In questo testo, analizzeremo le ragioni per cui questa visione è inaccurata, offrendo una risposta basata su fatti e studi, per contrastare le narrazioni che alimentano fraintendimenti storici e sociali su questo tema.

Miliardi e miliardi di euro. È, in sintesi, quanto potrebbe costare la remigrazione, ovvero l’azione di rimandare nei luoghi di origine tanti – se non tutti – immigrati presenti nel nostro paese di cui parlano tanti politici. E che il comitato “Remigrazione e riconquista” - facebook.com facebook

