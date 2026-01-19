La Remigrazione è una pericolosa mistificazione ideologica | ecco perché

Da ilpiacenza.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La remigrazione è spesso presentata come un fenomeno naturale, ma in realtà si tratta di una interpretazione distorta e ideologicamente orientata. In questo testo, analizzeremo le ragioni per cui questa visione è inaccurata, offrendo una risposta basata su fatti e studi, per contrastare le narrazioni che alimentano fraintendimenti storici e sociali su questo tema.

«Una risposta ferma, documentata e corale alle narrazioni antistoriche e antisociali che si celano dietro il concetto di “remigrazione»”. È questo l’obiettivo del convegno “La remigrazione smascherata. Diritti, lavoro, inclusione a Piacenza”, in programma venerdì 23 gennaio alle 18, alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Incentivi sulle prescrizioni, i medici Fimmg: “Pericolosa mistificazione della realtà”

Leggi anche: Perché invocare la ‘remigrazione’ in una città come Latina è un controsenso autolesionista

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

remigrazioneREMIGRAZIONE E RICONQUISTA * ROMA: «PROPOSTA DI LEGGE DEPOSITATA ALLA CORTE DI CASSAZIONE, ORA SERVONO 50 MILA FIRME - È stata depositata presso la Corte di Cassazione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proposta di leg ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.