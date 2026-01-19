La provocazione di Borrelli | va davanti a Napolitano Store a scrivere che è sotto sequestro

Francesco Borrelli si è presentato davanti a Napolitano Store, che aveva subito un sequestro da parte della Guardia di Finanza. L'azione, volta a evidenziare la situazione del negozio, ha attirato l'attenzione sull'intervento delle autorità e sulle implicazioni legali in corso. Questa provocazione intende portare alla luce le questioni legate alle procedure di sequestro e alle conseguenze per i titolari dell’attività commerciale.

L'incursione di Francesco Borrelli davanti al negozio Napolitano Store, chiuso dopo il maxi sequestro della Finanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Sequestro Napolitano, Borrelli: “Lo denuncio da anni”

Borrelli denuncia da anni le attività del signor Napolitano, evidenziando i suoi stretti legami politici e le numerose infiltrazioni online. Secondo l'esponente, Napolitano avrebbe ricevuto e diffuso centinaia di video diffamatori e insulti, collegandosi anche alla tiktoker Rita De Crescenzo. La vicenda sottolinea l'importanza di approfondire i rapporti tra figure pubbliche e contenuti sui social media, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche digitali. Perché i negozi di Napolitano Store sono ancora aperti nonostante il sequestro dell’azienda

Nonostante il sequestro del compendio aziendale, i negozi Napolitano Store continuano ad operare. L'imprenditore Angelo Napolitano ha avviato nuove sedi gestite da società differenti, consentendo alla rete di mantenere l'attività commerciale. Questa situazione evidenzia come, in alcuni casi, le aziende possano portare avanti le proprie attività attraverso strutture separate, rispettando le normative vigenti.

