La primavera politica di Bari I nomi per il post Decaro e Leccese

Il panorama politico di Bari si prepara a una nuova fase, con l’addio di Antonio Decaro alla guida del Comune e il suo passaggio in Regione. Dal 2024, Vito Leccese assumerà la responsabilità di guidare la città, rappresentando un percorso di continuità più che di rottura. Questa transizione segna un momento importante per il futuro amministrativo di Bari, con nomi e cambiamenti destinati a plasmare il contesto locale nei prossimi mesi.

Il Comune di Bari si prepara a una primavera politica. Conclusasi l'era di Antonio Decaro, passato ufficialmente in Regione – dove lo seguirà gran parte dei suoi storici collaboratori – e con la guida della città affidata, dalle elezioni del 2024, a Vito Leccese, traghettatore più che volto nuovo.

SSC Bari, parla il sindaco Leccese: "Umiliata la passione di un'intera città, serve chiarezza"

Il sindaco Leccese ha commentato la situazione del SSC Bari, sottolineando come la squadra rappresenti un patrimonio collettivo e un simbolo di identità per la città. Secondo il sindaco, è necessario fare chiarezza sulla gestione e sul futuro del club, per rispettare la passione dei tifosi e il ruolo storico che questa realtà riveste per l’intera comunità.

