La Preside streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Puoi seguire la seconda puntata de La Preside, in onda lunedì 19 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1. La serie, con protagonista Luisa Ranieri e regia di Luca Miniero, sarà disponibile anche in streaming tramite la piattaforma ufficiale della Rai. Qui trovi tutte le informazioni su come e dove poterla vedere, sia in diretta che in differita.

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Preside, la nuova serie Rai con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l'Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall'abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa.

