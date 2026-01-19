La Preside stasera la seconda puntata | anticipazioni
Questa sera va in onda la seconda puntata di La Preside, con Luisa Ranieri. La serie narra la storia di Eugenia Carfora, che si impegna a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica a Caivano. Un racconto che mette in luce le sfide e l’impegno nel settore dell’istruzione, offrendo uno sguardo reale e senza filtri sulle difficoltà affrontate quotidianamente.
Questa sera torna La Preside con Luisa Ranieri, per raccontare la storia di Eugenia Carfora che ha smosso una situazione di dispersione scolastica a Caivano Dopo il grande successo della prima puntata, stasera va in onda la seconda della serie ispirata a una storia vera, La Preside. Il racconto si basa su Eugenia Carfora, colei che ha risollevato la storia di un istituto situato a Caivano. La prima puntata ha realizzato agli ascolti tv ben 4.814.000 spettatori pari al 27% di share, segnando quindi un grande trionfo. Luisa Ranieri, che interpreta la preside, è pronta a tornare per raccontare una storia che le sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
«La pazza Forse sì. Ma non posso lasciare questi ragazzi al loro destino. » Questa frase, che racchiude tutta la determinazione della preside Eugenia Liguori, torna centrale anche nella puntata di stasera, in onda lunedì 19 gennaio 2026 su Rai1. Luisa Rani facebook
Due delle nostre premiate, l'attrice Luisa Ranieri e la dirigente scolastica dell'Istituto Francesco Morano di Caivano Eugenia Carfora, sono le protagoniste di una fiction che andrà in onda da stasera su Rai 1: La Preside. x.com
