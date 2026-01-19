Questa sera va in onda la seconda puntata di La Preside, con Luisa Ranieri. La serie narra la storia di Eugenia Carfora, che si impegna a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica a Caivano. Un racconto che mette in luce le sfide e l’impegno nel settore dell’istruzione, offrendo uno sguardo reale e senza filtri sulle difficoltà affrontate quotidianamente.

Questa sera torna La Preside con Luisa Ranieri, per raccontare la storia di Eugenia Carfora che ha smosso una situazione di dispersione scolastica a Caivano Dopo il grande successo della prima puntata, stasera va in onda la seconda della serie ispirata a una storia vera, La Preside. Il racconto si basa su Eugenia Carfora, colei che ha risollevato la storia di un istituto situato a Caivano. La prima puntata ha realizzato agli ascolti tv ben 4.814.000 spettatori pari al 27% di share, segnando quindi un grande trionfo. Luisa Ranieri, che interpreta la preside, è pronta a tornare per raccontare una storia che le sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Preside, stasera la seconda puntata: anticipazioni

Leggi anche: La Preside, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Leggi anche: A testa alta, anticipazioni seconda puntata stasera, 14 gennaio 2026: arriva una ragazza misteriosa, preside a rischio vita, Marco in pericolo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Preside torna stasera, lunedì 19 gennaio 2026: Eugenia continua la sua missione ma gli ostacoli sono ancora tanti - Ecco le anticipazioni del terzo e del quarto episodio che ci aspettano oggi in prima serata. msn.com