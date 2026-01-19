La Preside anticipazioni stasera 19 gennaio 2026 | Marita intrappolata in una relazione tossica Mario vittima di bullismo

Oltre ai casi degli studenti, la preside deve fare i conti con le frizioni interne al corpo docente. Le difficoltà professionali si intrecciano con quelle familiari, portandola la donna ad interrogarsi sulle sue scelte e sul futuro La fiction La Preside torna stasera, lunedì 19 gennaio 2026,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Preside, anticipazioni seconda puntata di lunedì 19 gennaio 2026La Preside, la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, torna in onda da lunedì 19 gennaio 2026 con la seconda puntata.

La Preside, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 26 gennaio: quando la scuola non basta - Dopo la seconda serata in onda stasera, La Preside entra nella sua fase più complessa e drammatica.

