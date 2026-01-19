La polizia provinciale ha una nuova casa
La polizia provinciale di Monza e Brianza ha inaugurato una nuova sede, situata in una posizione strategica nella zona est della provincia. Questo nuovo presidio mira a migliorare la vicinanza e la presenza delle forze dell’ordine nei Comuni locali, offrendo un punto di riferimento più accessibile per i cittadini e rafforzando l’efficienza dei servizi di sicurezza nel territorio.
La polizia provinciale di Monza e Brianza ha un nuovo presidio. Un punto strategico e di vicinanza ai cittadini che vivono nei Comuni della zona est della provincia. Il nuovo presidio è stato presentato ufficialmente nella mattinata di lunedì 19 gennaio. Si trova ad Agrate Brianza, in viale delle.🔗 Leggi su Monzatoday.it
