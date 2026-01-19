La polizia provinciale ha una nuova casa

La polizia provinciale di Monza e Brianza ha inaugurato una nuova sede, situata in una posizione strategica nella zona est della provincia. Questo nuovo presidio mira a migliorare la vicinanza e la presenza delle forze dell’ordine nei Comuni locali, offrendo un punto di riferimento più accessibile per i cittadini e rafforzando l’efficienza dei servizi di sicurezza nel territorio.

Ucciso e fatto a pezzi, madre e compagna confessano - Estate in diretta 31/07/2025

Il Comune di Vicenza pensa a un piano per il Querini. Al Parco della Pace il contenimento è affidato alla polizia provinciale - facebook.com facebook

Smaltimento illecito e abbandono di rifiuti, sequestrata officina. Blitz della Polizia Provinciale di Caserta a Capua, denunciato un 60enne #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.