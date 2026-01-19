La Polizia Locale di Civitavecchia compie 155 anni

La Polizia Locale di Civitavecchia celebra quest’anno il suo 155° anniversario. La cerimonia, tenutasi oggi, segna un importante momento di riflessione sul ruolo e sull’impegno del corpo nel garantire sicurezza e ordine nella comunità. Un’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano degli agenti e il valore della loro presenza sul territorio.

Civitavecchia, 19 gennaio 2026 – Si è svolta oggi la cerimonia per il 155° anniversario della costituzione del Corpo della Polizia Locale di Civitavecchia. Un appuntamento solenne, accompagnato dalla tradizionale Santa Messa, che ha rappresentato un momento di raccoglimento e di riconoscenza verso donne e uomini impegnati quotidianamente al servizio della comunità, tra sicurezza urbana, rispetto delle regole e tutela della convivenza civile. Nel corso della celebrazione, il sindaco Marco Piendibene, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal comandante della Polizia Locale, Ivano Berti, cogliendo l’occasione per rivolgergli un saluto istituzionale in vista del nuovo incarico che andrà a ricoprire a Bassano del Grappa nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

