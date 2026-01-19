Federica Torzullo è stata trovata morta, con il corpo interrato e coperto da rovi, secondo quanto riferito dalla procura di Civitavecchia. L'omicidio si sarebbe verificato tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio. La vicenda è al centro delle indagini per chiarire le circostanze e gli eventuali responsabili di questo tragico episodio.

AGI - Secondo l'impianto accusatorio della procura di Civitavecchia, Federica Torzullo è stata uccisa "in casa" tra le ultime ore dell'8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio. Lo si legge nella nota firmata dal procuratore Alberto Liguori. "Federica non esce da casa dalle ore 19.30 dell'8 gennaio - si legge nella ricostruzione -, invece l'indagato lo farà il giorno 9 gennaio alle 7.30 per recarsi al lavoro per pochi minuti, per poi far rientro in casa", differentemente da quanto sostenuto da Carlomagno quando ha affermato che "in casa non aveva fatto rientro nonostante avesse tentato di farlo convinto di avervi lasciato il portafoglio". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La pm: "Federica è stata uccisa in casa". Il cadavere interrato e coperto da rovi

Federica Torzullo, come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica. La vicenda si è conclusa con la morte della donna, avvenuta in circostanze drammatiche che coinvolgono il marito Claudio Carlomagno. Dalle prime ricostruzioni emergono dettagli sulla scena del delitto e sui messaggi sospetti provenienti dallo smartphone della vittima. La vicenda si snoda tra il soggiorno dei coniugi e una cava nei pressi di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Tragedia in Italia, Diana trovata morta nel cortile. I pm: non è caduta, è stata uccisa

Una tragedia scuote l’Italia: Diana Canevarolo è stata trovata morta nel cortile di casa. La Procura di Vicenza ha escluso che si sia trattato di un incidente, aprendo un’indagine per omicidio volontario. La comunità è sconvolta mentre si attendono sviluppi sulle cause di questa drammatica perdita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Tracce di sangue in casa, su abiti e auto del marito. Atteso esito Dna”. La nota dei pm sulla scomparsa di Federica Torzullo - Tracce di sangue repertate in casa, sugli abiti e sull'auto del marito, indagato per omicidio ... ilfattoquotidiano.it