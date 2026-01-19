La nuova truffa agli automobilisti in Italia è sulla targa | come funziona

Una recente truffa riguarda le targhe delle auto e utilizza elementi dell’identità delle forze dell’ordine. Questa frode si sta diffondendo in diverse regioni italiane, mettendo in allerta gli automobilisti. È importante conoscere le modalità con cui operano i truffatori per riconoscere e contrastare questa minaccia, garantendo così maggiore sicurezza e attenzione nelle verifiche legate ai documenti e alle targhe dei veicoli.

Una nuova tipologia di truffa, costruita in modo accurato e basata sull’uso dell’identità delle forze dell’ordine, si sta diffondendo in diverse aree d’Italia. Il meccanismo è rodato: una telefonata improvvisa, una ricostruzione credibile dei fatti e una messa in scena studiata nei dettagli, pensata per generare preoccupazione e indurre la vittima a collaborare senza sospetti. Tutto inizia con una chiamata che sembra provenire da un ufficio ufficiale. Dall’altra parte della linea, una voce ferma e professionale si presenta così: “Buongiorno, siamo i Carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La nuova truffa della targa clonata: come funziona e chi ne è vittima

"Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa", la nuova truffa agli anziani

