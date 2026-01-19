Devon Pritchard ha ufficialmente assunto il ruolo di Presidente di Nintendo of America, presentandosi al pubblico tramite un video diffuso durante i New York Game Awards. La sua nomina segna un nuovo capitolo per l’azienda nel mercato nordamericano, dove continuerà a guidare le strategie e le iniziative di Nintendo. La sua presenza rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza del brand negli Stati Uniti.

Devon Pritchard si è presentata ufficialmente al pubblico nel suo nuovo ruolo di Presidente di Nintendo of America attraverso un video diffuso durante i New York Game Awards. Si tratta della prima apparizione istituzionale della dirigente dopo la nomina entrata in vigore il 1° gennaio, con questo intervento che segna un passaggio significativo nella leadership della filiale americana di Nintendo. L’evento ha offerto l’occasione per delineare il suo approccio e le priorità future. VGC segnala che il video è stato trasmesso nel corso della quindicesima edizione dei New York Game Awards ed è stato introdotto da Reggie Fils-Aimé, storico ex presidente di Nintendo of America. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La nuova Presidente di Nintendo of America, Devon Pritchard, si è presentata in un video

