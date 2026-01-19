La NASA spedisce sulla luna quasi 2 milioni di nomi di cittadini del mondo | ecco perché e come partecipare

La NASA sta inviando sulla luna quasi 2 milioni di nomi di persone provenienti da tutto il mondo. Questa iniziativa permette a chiunque di partecipare, inviando il proprio nome come simbolico biglietto da visita. Scopri come funziona e come puoi essere parte di questa straordinaria missione, contribuendo a lasciare una traccia umana sulla superficie lunare.

Come un messaggio in bottiglia, ma lanciato nello spazio invece che nel mare. Una bottiglia che ha forma di una scheda SD e che conterrà oltre un milione e 800mila nomi e cognomi di cittadini del mondo, persone che hanno deciso di spedire sulla luna il proprio biglietto da visita. La NASA fa sapere che c’è ancora tempo per salire metaforicamente a bordo della missione Artemis II: è possibile inviare il proprio nome fino a mercoledì 21 gennaio. Per farlo basta collegarsi al sito e compilare i tre campi (nome, cognome e codice pin a scelta dell’utente): si riceverà immediatamente una carta d’imbarco digitale personalizzata che certifica la partecipazione simbolica alla missione.🔗 Leggi su Open.online

